La banque centrale australienne abaisse son taux directeur à un plus bas inédit

Crédit photo © Reuters

SYDNEY (Reuters) - La banque centrale australienne a abaissé jeudi son taux directeur pour la deuxième fois ce mois-ci à l'issue d'une réunion imprévue de politique monétaire.

La Banque de réserve d'Australie (RBA) a abaissé son taux directeur d'un quart de point à 0,25%, soit un plus bas inédit, et a indiqué que son comité directeur ne durcirait pas sa politique monétaire tant que les objectifs d'inflation et d'emploi de la RBA ne seraient pas atteints.

Cette annonce intervient dans le cadre d'une coordination mondiale inédite entre les banques centrales et gouvernements depuis le début de la semaine afin de faire face à l'impact économique de l'épidémie de coronavirus.

(Swati Pandey; version française Jean Terzian)