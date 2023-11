La bande de Gaza est menacée de "famine généralisée", dit le PAM

Crédit photo © Reuters

GENÈVE (Reuters) - Le Programme alimentaire mondial (Pam) a averti jeudi que la bande de Gaza était confrontée à un risque de "famine généralisée", la quasi-totalité de la population ayant désespérément besoin d'une aide alimentaire. "Les approvisionnements en eau et en nourriture sont pratiquement inexistants à Gaza et seule une fraction de ce qui est nécessaire arrive par les frontières", a déclaré dans un communiqué Cindy McCain, directrice exécutive du Pam. "Avec l'hiver qui approche à grands pas, les abris dangereux et surpeuplés et le manque d'eau potable, les civils sont confrontés à la possibilité immédiate de mourir de faim", a-t-elle ajouté. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber ; version française Diana Mandiá)