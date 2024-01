La baisse des taux n'est pas un sujet à court terme dit Lane (BCE)

La baisse des taux n'est pas un sujet à court terme dit Lane (BCE)













DUBLIN, 12 janvier (Reuters) - Les récentes données sur l'inflation soutiennent le positionnement actuel de la Banque centrale européenne (BCE), qui n'anticipe pas de baisses de taux à court terme, a déclaré vendredi Philip Lane, économiste en chef de la BCE. "(Le chiffre d'inflation de décembre) confirme largement notre diagnostic posé au cours de la réunion de décembre et nos projections économiques. Sur cette base et en fonction bien sûr du flux de nouvelles données, (les baisses de taux d'intérêt) ne sont pas un sujet à court terme", a déclaré Philip Lane à l'occasion d'un événement à Dublin. "Une fois que nous aurons acquis une confiance suffisante dans notre capacité à atteindre notre objectif d'une inflation à 2%, la question des baisses de taux reviendra au premier plan. Mais pour l'instant, nous ne disposons que de conjectures, et nous devrons attendre la publication de nouvelles données avant d'aller plus loin". (Reportage Padraic Halpin, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)