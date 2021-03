La baisse des rendements soutient le rebond de Wall Street et des "techs"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York est en hausse en début de séance mardi, portée par le rebond des valeurs technologiques alors que les perspectives de l'économie mondiale s'améliorent et que les rendements obligataires refluent.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 104,35 points, soit 0,33%, à 31.906,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,03% à 3.860,64 points.

Le Nasdaq Composite prend 2,4% à 12.911,6 points à l'ouverture. Il avait cédé 2,41% lundi.

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain à long terme reculent fortement mardi, le dix ans perdant six points de base pour revenir à 1,5368% après le pic de près d'un an atteint vendredi à 1,625%.

Cette accalmie apporte un soutien important aux valeurs technologiques, sous pression lors des dernières séances et dont les valorisations dépendent en partie d'un environnement de taux bas.

L'indice S&P regroupant les valeurs technologiques reprend 2,44%, effaçant ses pertes de lundi, mais affiche toujours une baisse de 4,6% depuis le début du mois.

Alphabet, Microsoft, Facebook, Apple, Netflix et Tesla gagnent entre 1,85% et 6,33%.

Les grandes banques telles Bank of America (-3,39%), JPMorgan Chase & Co (-1,90%) ou Goldman Sachs (-2,36%) sont à la baisse, pénalisées par le recul des rendements.

Parmi les éléments rassurants pour les marchés, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique mondiale pour 2021 et 2021 grâce à la vaccination contre le COVID-19 et à l'adoption de plus en plus probable d'un plan de relance massif aux Etats-Unis.

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)