"La baisse des prix alimentaires commence et devrait s'accélérer" dit Le Maire

PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les industriels "commencent à jouer le jeu" et les prix de certains produits alimentaires en France ont diminué en juillet, même si le gros de l'inflation n'est "pas derrière nous", a dit mercredi le ministre des Finances Bruno Le Maire. Près d'un mois après avoir rencontré les grands groupes de l'agroalimentaire pour leur demander d'agir contre l'inflation, il s'est félicité de voir qu'"un certain nombre de prix (...) ont commencé à baisser au début du mois de juillet, et ça devrait s'accélérer dans le courant du mois". "Aujourd'hui, tout le monde commence à jouer le jeu (...). Les distributeurs qui ont fait oeuvre utile avec le trimestre anti-inflation et ensuite les industriels, un peu plus difficiles à convaincre, mais ils s'y sont mis", a déclaré Bruno Le Maire sur l'antenne de BFM TV. "Vous allez avoir dans le courant du mois de juillet - ça a déjà commencé - un certain nombre de produits - je pense à la volaille, aux céréales, aux pâtes, aux huiles -, dont les prix vont commencer à baisser", a-t-il poursuivi. "Je ne dis pas que le gros de l'inflation est derrière nous, (...) il faut accélérer pour que ce soit visible dans le panier des consommateurs, et ça, ça sera à l'automne." Bruno Le Maire a précisé qu'il continuait à discuter avec "quatre ou cinq grands industriels qui ne jouent pas le jeu". Certains "parce qu'ils sont dans une situation économique très difficile, ce que je peux comprendre", mais "un ou deux sans aucune raison valable", a-t-il poursuivi. "Ceux-là, soit ils obtempèrent et jouent le jeu d'ici la semaine prochaine, soit nous donnerons le nom et les consommateurs seront libres de choisir s'il faut acheter leurs produits ou non." (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)