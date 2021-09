La baisse des actions se poursuit, la BCE à suivre

Crédit photo © Reuters

par Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse jeudi et les principales Bourses européennes se dirigent pour l'instant vers leur troisième séance de repli d'affilée après une nouvelle offensive de Pékin contre le secteur des hautes technologies, qui plombe un peu plus l'appétit pour le risque, déjà entamé par l'attente des décisions de la Banque centrale européenne (BCE).

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en recul de 0,25% pour le Dow Jones, de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,2% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,3% à 6.648,75 points à 10h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 1,14% et à Francfort, le Dax recule de 0,3%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,52% après être revenu en matinée à son plus bas niveau depuis le 19 août, portant à plus de 2% son repli depuis la clôture de lundi.

Les investisseurs européens s'inquiètent entre autres de la décision de Pékin de convoquer les dirigeants des principaux acteurs du marché chinois du jeu vidéo et d'un article du South China Morning Post évoquant l'arrêt de nouvelles autorisations de jeux en ligne. A la Bourse de Hong Kong, Tencent et NetEase ont perdu respectivement 8,48% et 11%.

Mais les marchés sont surtout à l'affût des décisions de la BCE, qui doit publier les conclusions de son Conseil des gouverneurs à 11h45 GMT avant la traditionnelle conférence de presse de Christine Lagarde à 12h30 GMT.

L'institution pourrait notamment annoncer une réduction de ses achats de titres sur les marchés au quatrième trimestre et revoir à la hausse ses prévisions de croissance et d'inflation.

Ce dernier facteur pourrait toutefois ne pas suffire à apaiser les craintes du moment sur la vigueur de la reprise, de nouveau ravivées mercredi par le "Livre beige" de la Réserve fédérale: selon le document, l'économie américaine a "légèrement rétrogradé" le mois dernier.

Les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis attendus à 12h30 GMT pourraient à leur tour alimenter le débat après le record des offres d'emploi annoncé mercredi.

VALEURS EN EUROPE

La plupart des grands secteurs de la cote européenne sont dans le rouge, les plus fortes baisses touchant les matières premières (-1,20%), l'énergie (-1,13%) et la santé-pharmacie (-1,00%).

La seule hausse marquée est pour l'immobilier, dont l'indice Stoxx progresse de 0,29%.

L'offensive de Pékin contre le secteur du jeu vidéo fait souffrir le néerlandais Prosus, actionnaire de Tencent, qui cède 5,65% , mais aussi l'éditeur français Ubisoft (-1,38%).

La plus forte baisse du CAC 40 est pour Atos, qui perd 2,86% à quelques heures de l'annonce d'éventuels changements au sein de l'indice parisien, le groupe étant considéré comme un possible sortant.

A Londres, la compagnie aérienne EasyJet chute de 9,25% après la double annonce d'une augmentation de capital et du rejet d'une offre d'achat.

TAUX

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans reste orienté à la baisse à 1,3258%, poursuivant le repli entamé mercredi après le Livre beige de la Fed et une adjudication du Trésor de 38 milliards de dollars.

En Europe, les rendements de référence sont quasi stables avant les annonces de la BCE, à -0,33% pour le Bund allemand à dix ans et 0,007% pour l'OAT française de même échéance.

CHANGES

Le dollar cède un peu de terrain face aux autres grandes devises (-0,12%) après trois séances de hausse qui l'ont porté mercredi à son plus haut niveau depuis dix jours.

L'euro est remonté au-dessus de 1,1830 dollar dans l'attente des décisions de la BCE, certains cambistes espérant le voir bénéficier d'une réduction des achats d'actifs.

PÉTROLE

Le recul du billet vert permet au pétrole de regagner un peu de terrain, malgré les inquiétudes persistantes sur la demande, qui ont occulté ces derniers jour la baisse persistante de la production américaine liée au passage de l'ouragan Ida.

Le Brent gagne 0,3% à 72,82 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,23% à 69,46 dollars.

(Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)