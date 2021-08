La 8ème étape de la Vuelta pour Jakobsen, Démare pas dans le coup

par Arthur Cremers (iDalgo)

Au terme d'une 8ème étape plutôt très tranquille entre Santa Pola et La Manga del Mar Menor, le victoire s'est jouée dans un sprint massif en bord de mer. Et à ce jeu là, c'est Fabio Jakobsen qui a été le plus fort. Bien emmené par un équipier, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a ensuite fait parler sa puissance pour résister à Alberto Dainese et Jasper Philipsen qui complètent le podium du jour. Le Néerlandais récupère du même coup le maillot vert porté jusqu'alors par ce dernier. Arnaud Démare, qui attend toujours sa première victoire sur la Vuelta, n'a pris que la 6ème place. Pas de changement au général malgré le coup de bordure tenté par les Astana-Premier Tech. Ainsi, Primoz Roglic conserve sa tunique rouge de leader pour 8" devant Felix Grossschartner.