La 5ème étape pour Philipsen, le maillot rouge pour Elissonde

par Arthur Cremers (iDalgo)

Comme hier, la 5ème étape de la Vuelta a vu trois coureurs prendre l'échappée inaugurale. Si elle aura résisté un peu grâce au vent, cette dernière, et son dernier représentant Oier Lazkano, a été reprise à 15 kilomètres de l'arrivée. Juste après, une énorme chute a embarqué, entre autres, Romain Bardet, Mikel Nieve mais surtout Rein Taaramäe alors maillot rouge. Le peloton, s'il a ralenti, n'a pas attendu le leader et finalement, Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a levé les bras à Albacete devant Fabio Jakobsen et Alberto Dainese. Au général, Kenny Elissonde est le nouveau porteur de la tunique rouge après le retard pris par Taaramäe. Il devance Primoz Roglic de 5" tandis que Lilian Calmejane complète le podium à l'issue de cette étape (+10").