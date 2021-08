La 5ème étape du Tour de Pologne pour Nikias Arndt, Joao Almeida reste en jaune

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Cinquième étape du Tour de Pologne (172,8 km) et nouvelle arrivée groupée. Grâce à un gros effort des Ineos Grenadiers en fin de course, l'échappée a été rattrapée à moins de 5 kilomètres de la ligne d'arrivée. Les coureurs se sont donc livrés une bataille au sprint et c'est Nikias Arndt (Team DSM) qui en est ressorti victorieux. Le double vainqueur d'étapes sur les grands tours a devancé Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) et Stafano Oldani (Lotto Soudal). Toujours à l'affût, le maillot jaune Joao Almeida (Deceuninck Quick Step) s'est emparé de la quatrième place du jour et conserve sa tunique de leader. Malgré tout, Matej Mohoric, son dauphin actuel, lui a repris 6" via les bonifications octroyées à Bielsko-Biala et n'est plus pointé qu'à 2".