L'usine Tesla en Allemagne privée de courant, attaque supposée de militants écologistes - BZ

BERLIN, 5 mars (Reuters) - L'usine Tesla à Grünheide, en banlieue de Berlin, a été privée d'électricité et a dû suspendre sa production mardi matin en raison d'un incendie déclenché par une attaque présumée de militants écologistes contre un poste électrique, rapporte le journal BZ. Des unités de déminage devaient se rendre sur place et une partie de la capitale allemande était aussi privée de courant, selon BZ. Il n'a pas été possible d'obtenir de commentaire du constructeur américain de voitures électriques dans l'immédiat. La police allemande a dit avoir reçu une alerte téléphonique l'informant d'un pylone électrique en feu dans la commune de Gosen-Neu Zittau, près de l'usine. Elle a aussi fait état de coupures d'électricité, notamment dans le quartier de Freienbrink dans ce même secteur au sud-est de Berlin. A lire aussi... L'usine Tesla près de Berlin peut produire environ 500.000 voitures par an. Son installation s'est cependant heurtée à l'hostilité d'une partie des habitants, qui se sont prononcés récemment contre l'abattage d'arbres pour agrandir le site. Tesla souhaite doubler la capacité de production du site pour la porter à un million de véhicules et l'équivalent de 100 gigawatts/heure de batteries par an dans sa volonté de dominer le marché européen des voitures électriques. (Rédigé par Rachel More, Christoph Steitz, Philipp Krach et Matthias Williams, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)