L'usine Alteo de Gardanne placée en redressement judiciaire

PARIS (Reuters) - Le tribunal de commerce de Marseille a placé jeudi en redressement judiciaire l'usine Alteo de Gardanne (Bouches-du-Rhône), la seule en France à produire des alumines de spécialité, annonce l'entreprise dans un communiqué.

La décision ouvre une période d'observation d'une durée de six mois renouvelables. Deux administrateurs judiciaires ont été désignés.

"Cette période d’observation nous permettra de définir, en collaboration avec les salariés et les administrateurs judiciaires, les mesures nécessaires pour assurer la pérennité de notre activité et la préservation des emplois", précise Alteo, qui emploie plus de 480 salariés à Gardanne.

