L'US Navy a intercepté des missiles et des drones en mer Rouge

par Idrees Ali et Costas Pitas 19 octobre (Reuters) - Un navire de guerre américain a intercepté jeudi en mer Rouge trois missiles de croisière et plusieurs drones tirés du Yémen potentiellement en direction d'Israël par le mouvement Houthi, aligné sur l'Iran, a annoncé le Pentagone. Les forces américaines au Moyen-Orient sont en alerte renforcée face à d'éventuelles initiatives de groupes soutenus par l'Iran sur fond de conflit entre Israël et le Hamas palestinien. Le Pentagone a déclaré que le destroyer USS Carney naviguait dans le nord de la mer Rouge lorsqu'il a abattu les projectiles. Il n'y a pas eu de blessé. "Nous ne pouvons pas dire avec certitude quelles étaient les cibles de ces missiles et de ces drones mais ils ont été tirés du Yémen en direction du nord au-dessus de la mer Rouge, potentiellement en direction de cibles en Israël", a dit le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone, aux journalistes. Un responsable américain ayant requis l'anonymat a déclaré que le destroyer de l'US Navy ne semblait pas être la cible visée. (Rédigé par Idrees Ali, version française Bertrand Boucey)