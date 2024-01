L'UNRWA est la "colonne vertébrale" de l'aide à Gaza, dit Guterres

par Michelle Nichols NATIONS UNIES (Reuters) - Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a qualifié mercredi l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) de "colonne vertébrale de la réponse humanitaire à Gaza" et a appelé tous les pays à "garantir la continuité du travail de l'UNRWA qui sauve des vies". L'agence onusienne est dans la tourmente depuis la révélation vendredi, sur la base d'informations israéliennes, de l'implication présumée de 12 de ses agents dans les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre dernier contre l'Etat hébreu. De nombreux pays ont décidé de suspendre leur financement à l'UNRWA, à l'instar de la France et des Etats-Unis. "J'ai été personnellement horrifié par ces accusations", a déclaré Antonio Guterres à la Conférence internationale de la société civile à l'appui du peuple palestinien. "Hier, j'ai rencontré les donateurs afin d'écouter leurs préoccupations et d'exposer les mesures que nous prenons pour y répondre". "Le système humanitaire à Gaza est en train de s'effondrer", a-t-il ajouté. "Je suis extrêmement préoccupé par les conditions inhumaines auxquelles sont confrontés les 2,2 millions d'habitants de Gaza, qui luttent pour survivre sans aucun élément de base". (Reportage Michelle Nichols; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean Terzian)