L'UNRWA dénonce une tentative délibérée d'entrave à son action à Gaza

GENEVE (Reuters) - Le chef de l'Office de secours des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a déclaré jeudi soupçonner une tentative délibérée d'asphyxier les activités humanitaires de son agence dans la bande de Gaza. Philippe Lazzarini a ajouté que l'UNRWA pourrait devoir suspendre entièrement ses activités dans l'enclave palestinienne, théâtre d'une offensive militaire israélienne, faute de carburant. "Je pense vraiment qu'il y a une tentative délibérée d'asphyxier nos opérations et de paralyser nos opérations", a dit le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient à des journalistes à Genève, jugeant "scandaleux" qu'une agence humanitaire soit obligée de quémander du carburant. L'UNRWA fournit une aide à plus de 800.000 déplacés dans la bande de Gaza. Philippe Lazzarini a aussi déclaré que des chars israéliens avaient pris position dans des écoles de l'UNRWA, qui sont donc utilisées à des fins militaires. (Rédigé par Emma Farge et Gabrielle Tétrault-Farber, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)