L'Union européenne va dévoiler une aide de 50 MdsE pour l'Ukraine

BRUXELLES, 20 juin (Reuters) - L'Union européenne (UE) va dévoiler mardi une aide pour l'Ukraine à hauteur de 50 milliards d'euros, ont indiqué deux sources proches du dossier avant l'annonce officielle. L'aide doit être dévoilée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Elle intervient après un examen du budget des pays du bloc pour 2021-2027 et avant une conférence internationale qui doit se tenir mercredi et jeudi à Londres pour lever des fonds pour la reconstruction de l'Ukraine après l'invasion russe il y a un an et demi. L'une des sources, un haut fonctionnaire européen, a affirmé que la somme incluait 33 milliards d'euros d'aide macro-financière pour permettre à l'Ukraine de reconstituer ses finances publiques à l'heure de sa contre-offensive contre la Russie. (Reportage par Gabriela Baczynska; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)