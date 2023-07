L'Union européenne prête à renouer avec la Turquie, pose des conditions

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne doit renouer avec la Turquie, ont déclaré les ministres des Affaires étrangères du bloc, tout en posant certaines conditions et sans offrir de perspectives à Ankara sur son entrée dans l'UE. Entamées en 2005 lors du premier mandat de Recep Tayyip Erdogan comme Premier ministre, les discussions sur une adhésion de la Turquie à l'UE sont gelées depuis des années, dans un contexte global d'accentuation des tensions entre Ankara et le bloc. Le président turc a toutefois estimé au début du mois qu'il fallait que l'Union européenne ouvre la voie à une entrée de la Turquie dans le bloc avant que le Parlement turc n'approuve l'adhésion de la Suède à l'Otan. "Nous avons discuté de la manière de renouer avec la Turquie", a déclaré le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell. "Nous sommes convaincus qu'il existe un intérêt réciproque entre la Turquie et l'Union européenne pour développer une relation solide." Josep Borrell a toutefois souligné que l'UE souhaitait voir la Turquie travailler à la résolution de la question chypriote. Chypre, pays membre de l'UE, est séparée depuis 1974 entre une partie grecque reconnue par l'Union européenne et une partie turque non reconnue par la communauté internationale, à l'exception d'Ankara. "Il sera également essentiel de respecter les libertés fondamentales et les valeurs définies par la Convention européenne des droits de l'homme, dont Ankara fait partie", a déclaré Josep Borrell. (Reportage Jan Strupczewski et Andrew Gray; version française Camille Raynaud)