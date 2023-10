L'Union européenne ouvre une enquête contre X (ex-Twitter) pour désinformation

L'Union européenne ouvre une enquête contre X (ex-Twitter) pour désinformation













Crédit photo © Reuters

par Foo Yun Chee et Sheila Dang BRUXELLES/DALLAS (Reuters) - Le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a ouvert jeudi une enquête contre X (ex-Twitter) accusé de ne pas avoir fait assez pour combattre la désinformation en ligne suite aux attaques du Hamas en Israël. Depuis le début des affrontements, de nombreux contenus ont été publiés sur X, plateforme détenue par Elon Musk, ainsi que sur TikTok, Facebook et Instagram (Meta). L'Union européenne veut faire pression sur les réseaux sociaux pour supprimer tout contenu illégal de leurs plateformes et se conformer aux services numériques (Digital Services Act, ou DSA, en anglais) entré en vigueur cet été et qui doit encadrer les activités des réseaux sociaux, en particulier celles des géants américains du numérique que sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Plus tôt, Thierry Breton avait donné 24 heures au patron de Tiktok, Shou Zi Chew, pour l'informer des mesures prises par le réseau social pour empêcher la diffusion de fausses informations depuis les attaques menées par le Hamas en Israël. Dans un courrier à Shou Zi Chew, que Reuters a pu consulter, Thierry Breton adresse une mise en garde similaire à celle envoyée ces derniers jours à Elon Musk, propriétaire de X (ex-Twitter), et à Mark Zuckerberg, patron de Facebook et Instagram. La PDG de X, Linda Yaccarino, a indiqué plus tôt que le réseau social avait supprimé des centaines de comptes affiliés au Hamas, en réponse à la missive du commissaire européen. "Nous avons envoyé à @X une demande formelle d'informations, première étape de notre enquête visant à déterminer la conformité avec le DSA", a écrit Thierry Breton sur X. (Version française Zhifan Liu)