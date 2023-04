L'Union européenne "opposée" à l'usage de la force à Taïwan

BRUXELLES, 11 avril (Reuters) - L'Union européenne reste fermement opposée à toute tentative de modification du statu quo par la force dans le détroit de Taïwan, a déclaré mardi le porte-parole de la Commission, alors que la Chine a déployé des navires de guerre et des avions aux abords de l'île pour des "exercices" ces derniers jours. "Nous continuons à appeler à la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan", a dit Eric Mamer. L'Union européenne avait déjà exprimé sa préoccupation lundi à propos des manoeuvres militaires chinoises, rappelant que toute tentative de changement du statu quo par la force aurait de graves conséquences au niveau mondial. Pékin a annoncé la tenue de ces exercices de trois jours après que la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a été reçue par le président de la Chambre des représentants du Congrès des Etats-Unis, le républicain Kevin McCarthy, lors d'un déplacement en Californie. Bien que les exercices aient officiellement pris fin lundi, des navires et avions chinois étaient toujours aux abords de l'île mardi, selion le ministère taïwanais de la Défense. (Rédigé par Bart Meijer, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)