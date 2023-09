L'Union européenne ne prolonge pas les restrictions sur les céréales ukrainiennes

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé vendredi qu'elle ne prolongerait pas l'autorisation donnée à cinq pays de l'UE voisins de l'Ukraine d'interdire la vente sur leur sol de céréales ukrainiennes tout en les laissant transiter sur leur territoire. Les pays voisins de l'Ukraine avaient été autorisés en mai à restreindre les importations de blé, de maïs, de colza et de tournesol ukrainiens par la Commission européenne, responsable des questions commerciales au sein de l'Union. Cette dérogation, déjà prolongée en juin, devait expirer vendredi. La Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie dénoncent les conséquences de la libéralisation des relations commerciales avec l'Ukraine, qui entraîne l'arrivée de céréales ukrainiennes moins chères au détriment de la production agricole locale. La Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont d'ores et déjà annoncé qu'elles appliqueraient leurs propres restrictions sur les importations de céréales ukrainiennes. (Reportage Julia Payne, avec la contribution de Alan Charlish et Karol Badohal à Varsovie, Boldizsar Gyori et Krisztina Than à Budapest; version française Camille Raynaud)