l'Union européenne lance un fonds d'investissement de 175 ME de soutien à l'innovation en matière de défense

(Reuters) - La Commission européenne et le Fonds européen d'investissement (FEI) ont annoncé vendredi le lancement d'un nouveau fonds de 175 millions d'euros destiné à soutenir l'innovation en matière de défense et de sécurité. Le Defence Equity Facility ("mécanisme de financement pour la défense") devrait générer un investissement total d'environ 500 millions d'euros en attirant des investissements de fonds de capital-investissement et de capital-risque. À travers ce fonds, l'Union européenne cherche à jouer un rôle plus important dans la politique de défense et stimuler l'activité commerciale dans ce secteur, considéré comme décisif face aux menaces qui pèsent sur la sécurité européenne et aux divers conflits armés qui sévissent dans le proche voisinage de l'Europe. Le fonds se concentrera sur les technologies ayant des applications civiles et militaires au cours des quatre prochaines années, a indiqué la Commission. (Rédigé par Tassilo Hummel et Andrew Gray ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Tangi Salaün)