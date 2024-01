L'Union européenne impose des sanctions au chef du Hamas à Gaza

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne (UE) a imposé mardi des sanctions à Yahya Sinouar, le dirigeant politique du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse aux attaques meurtrières menées par le groupe islamiste palestinien en Israël le 7 octobre. Selon la décision du Conseil européen, qui considère le Hamas comme une organisation terroriste, les avoirs de Yahya Sinouar dans l'UE sont gelés et les ressortissants des Vingt-Sept ne peuvent pas faire de transactions financières avec lui. "Cette décision fait partie de la réponse de l'Union européenne à la menace posée par le Hamas et à ses attaques terroristes brutales et aveugles en Israël le 7 octobre 2023", précise la Commission européenne dans un communiqué. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a salué une "décision morale et juste". "Cette décision est aussi le résultat de nos efforts diplomatiques pour anéantir les ressources du Hamas, pour le discréditer et pour lui interdire tout soutien. Nous continuerons d'éradiquer les racines du mal, à Gaza et partout où elles pousseront", a écrit Israël Katz sur son compte X. Taher al Nono, conseiller du dirigeant du Hamas en exil Ismaïl Hanniyeh, a accusé l'UE de parti pris et l'a appelée à mettre fin à sa "politique de deux poids, deux mesures". "Ces sanctions sont ridicules car tout le monde sait que Yahya al Sinouar n'a plus d'argent ni de biens, que ce soit en Palestine ou ailleurs", a-t-il déclaré à Reuters. "Une telle décision n'a aucune valeur aux yeux du Hamas mais (elle) montre un parti pris en faveur de l'occupation", a-t-il ajouté. (Rédigé par Piotr Lipinski, avec Charlotte Van Campenhout à Bruxelles, Henriette Chacar à Jérusalem et Nidal Al-Mughrabi à Doha; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)