L'Union européenne donne le feu vert de l'autorité de la concurrence pour le rachat de VMware par Broadcom

BRUXELLES (Reuters) - Broadcom a obtenu mercredi l'approbation de l'autorité européenne de la concurrence pour le rachat de la société d'informatique dématérialisée VMware pour 61 milliards de dollars (55,38 milliards d'euros), après avoir proposé des mesures correctives en faveur de son concurrent Marvell Technology. Cette opération, la plus importante jamais réalisée par le fabricant américain de semi-conducteurs, permettra au groupe de se diversifier dans le domaine des logiciels d'entreprise. Broadcom a proposé à Marvell et à d'autres concurrents des engagements en matière d'interopérabilité concernant ses adaptateurs de bus hôte Fibre Channel (FC HBA), un type d'adaptateur de stockage, a déclaré la Commission européenne, confirmant une information de Reuters le mois dernier. Marvell et d'autres concurrents auront également un accès garanti au code source de tous les pilotes FC HBA actuels et futurs de Broadcom grâce à une licence irrévocable de source ouverte. "Les engagements offerts par Broadcom permettront à son seul concurent, Marvell, de continuer à rivaliser sur un pied d'égalité et garantiront une protection similaire à tout nouvel entrant", a déclaré Margrethe Vestager, commissaire européenne chargée de la concurrence, dans un communiqué. La Commission fédérale du commerce des États-Unis et l'agence britannique de la concurrence examinent également l'opération. "Nous continuons à progresser dans nos différents dossiers réglementaires à travers le monde, ayant reçu l'autorisation légale de fusion en Australie, au Brésil, au Canada, dans l'Union européenne, en Afrique du Sud et à Taïwan, ainsi que l'autorisation de contrôle des investissements étrangers dans toutes les juridictions nécessaires", a déclaré Broadcom dans un communiqué. (Reportage Foo Yun Chee, version française Augustin Turpin, édité pa Kate Entringer)