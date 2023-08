L'Union européenne doit être prête à accueillir de nouveaux membres d'ici 2030 dit Michel

BELGRADE (Reuters) - L'Union européenne (UE) doit se préparer à accueillir de nouveaux États membres d'ici 2030, a indiqué Charles Michel, président du Conseil européen, lors d'un forum organisé lundi dans la station balnéaire slovène de Bled. "Je pense que nous devons être prêts à nous élargir d'ici 2030", a déclaré le responsable européen. "C'est ambitieux, mais nécessaire. Cela montre que nous sommes sérieux." Les six États des Balkans occidentaux - l'Albanie, la Bosnie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie - sont à des stades différents dans leur processus d'adhésion à l'Union européenne. La Moldavie et l'Ukraine ont reçu en 2022 le statut de candidat. La Géorgie reste pour sa part dans l'attente de ce statut. Les futurs États membres devront mettre en oeuvre des réformes pour garantir l'indépendance du système judiciaire, lutter contre la criminalité organisée et la corruption et aligner leur politique étrangère sur celle des États membres de l'UE, a précisé Charles Michel. L'ancien Premier ministre belge a exhorté tous les candidats à résoudre leurs conflits bilatéraux avant d'adhérer au bloc européen. "Vous devez vous assurer que les conflits passés ne sont pas importés dans l'UE", a-t-il déclaré, ajoutant que le Conseil européen discuterait de l'élargissement lors de sa prochaine réunion. Charles Michel a indiqué que le paquet "élargissement" de la Commission européenne, attendu en octobre, pourrait donner plus de détails sur l'intégration progressive qui pourrait permettre aux futurs membres de profiter des avantages d'une pleine participation à certaines institutions et politiques européennes avant de devenir formellement membre de l'UE. Des réformes doivent aussi être mises en place par l'UE pour permettre l'élargissement, a-t-il estimé. (Reportage Ivana Sekularac ; version française Victor Goury-Laffont)