L'Union européenne autorise le rachat d'Activision par Microsoft

Crédit photo © Reuters

(Répétition pour clients additionnels, texte inchangé) BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a donné son feu vert lundi au rachat du studio de jeux vidéos Activision Blizzard par Microsoft, disant avoir reçu suffisamment de garanties de l'entreprise américaine pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte au droit de la concurrence. Selon le régulateur européen, Microsoft "ne serait pas en mesure de porter préjudice aux consoles concurrentes et aux services concurrents d'abonnement multi-jeux", même après avoir intégré Activision à ses activités. Le mois dernier, l'autorité britannique de la concurrence s'est opposée le rachat, expliquant ne pas avoir reçu un engagement de la part de Microsoft, producteur des consoles Xbox, à ce que les jeux "Call Of Duty", développés par Activision, continuent d'être disponibles sur les autres plateformes de "cloud gaming", notamment celles de Sony, producteur des consoles Playstation. "Microsoft n'aurait aucun intérêt à refuser de distribuer les jeux d'Activision à Sony, qui est le principal distributeur mondial de jeux pour consoles", estime cependant le régulateur européen. L'acquisition a été validée au Japon, tandis que les autorités américaines explorent les solutions pour empêcher cette opération de 69 milliards de dollars. (Reportage de Foo Yun Chee, rédigé par Victor Goury-Laffont, édité par Tangi Salaün)