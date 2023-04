L'Union européenne appelle au calme entre Israéliens et Palestiniens

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a condamné samedi l'escalade de la violence entre Israël et les Palestiniens, exhortant toutes les parties à faire preuve de retenue et à promouvoir le calme en ces temps de fêtes religieuses. Les tensions israélo-palestiniennes ont monté d'un cran après l'attaque à la voiture-bélier qui a fait un mort et cinq blessés à Tel-Aviv vendredi soir, à la suite d'une fusillade en Cisjordanie occupée qui a provoqué la mort de deux soeurs israéliennes. "Israël a le droit de se défendre. Dans le même temps, toute réponse doit être proportionnée. L'UE appelle à la fin immédiate de la violence en cours. Tout doit être fait pour empêcher le conflit de s'étendre", écrit Josep Borrell dans un communiqué. "Nous exhortons toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue, à éviter une nouvelle escalade et à promouvoir le calme pendant les fêtes religieuses en cours", a-t-il déclaré. Le mois sacré musulman du Ramadan, la Pâque juive et les fêtes de Pâques chrétiennes ont tous lieu ce mois-ci. (Reportage Foo Yun Chee; Version française Elizabeth Pineau)