L'Union européenne adopte un 10e train de sanctions contre la Russie

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les pays membres de l'Union européenne ont adopté vendredi, jour du premier anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, un dixième paquet de sanctions contre la Russie, a annoncé la Suède, présidente en exercice du conseil de l'UE. Ces sanctions consistent notamment en un renforcement des restrictions aux exportations de biens à double usage civil ou militaire et en des mesures contre des entités soutenant l'effort de guerre et la communication de la Russie ainsi que la livraison de drones aux Russes. (Rédigé par Sabine Siebold, version française Bertrand Boucey)