L'Union européenne accorde une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

2 février (Reuters) - Le Conseil européen a décidé jeudi d'accorder à l'Ukraine une septième enveloppe d'aide militaire de quelque 500 millions d'euros ainsi que 45 millions d'euros pour financer des missions de formation. "Les nouvelles mesures prises aujourd'hui envoient un message clair à un moment crucial: nous continuerons de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et aussi longtemps que cela sera nécessaire", a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borell, cité dans un communiqué. (Reportage Benoit Van Overstraeten et Charlotte Van Campenhout, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)