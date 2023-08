L'Union africaine suspend le Niger de ses institutions

JOHANNESBURG (Reuters) - L'Union africaine (UA) a suspendu le Niger de toutes ses activités à la suite du coup d'Etat militaire de juillet et a demandé à ses membres d'éviter toute action susceptible de légitimer la junte au pouvoir. Dans un communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA dit avoir décidé de suspendre immédiatement la participation du Niger à toutes les activités de l'Union et de ses organes et institutions "jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays". Il exhorte également ses Etats membres et la communauté internationale "à s'abstenir de toute action susceptible de conférer une légitimité au régime illégal du Niger". L'UA a réaffirmé sa solidarité envers les efforts de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour rétablir l'ordre constitutionnel et ajoute avoir pris note de sa décision de déployer une force en attente. Les résolutions communiquées mardi ont été adoptées lors d'une réunion du Conseil qui s'est tenue le 14 août. (Reportage Nellie Peyton ; version française Kate Entringer)