L'Unicef s'alarme du retard scolaire des enfants ukrainiens

L'Unicef s'alarme du retard scolaire des enfants ukrainiens













Crédit photo © Reuters

GENÈVE (Reuters) - L'Unicef s'est inquiétée mardi d'une perte d'apprentissage généralisée chez les enfants d'Ukraine, où plus de 1.300 écoles ont été totalement détruites depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et d'autres ont été sévèrement endommagées. Selon des données rassemblées par le Fonds des Nations unies pour l'enfance, environ la moitié des enseignants signalent une détérioration des connaissances de leurs élèves en langue ukrainienne, en lecture ou en mathématiques. Seul un tiers des enfants en âge de fréquenter l'école primaire et secondaire en Ukraine suivent un enseignement entièrement en présentiel, relève encore l'Unicef. Hors d'Ukraine, plus de la moitié des enfants dont les familles ont fui le conflit ne sont pas inscrits dans l'enseignement national de leur pays d'accueil, en raison d'obstacles linguistiques et de systèmes éducatifs débordés. "En Ukraine, les attaques contre les écoles se sont poursuivies sans relâche, plongeant les enfants dans une profonde détresse et les privant d'espaces d'apprentissage sûrs", déplore Regina De Dominicis, directrice régionale de l'Unicef pour l'Europe et l’Asie centrale, dans un communiqué. "Non seulement les enfants ukrainiens ont du mal à progresser dans leur éducation, mais ils ont également du mal à retenir ce qu'ils ont appris lorsque leurs écoles fonctionnaient pleinement", ajoute-t-elle. En ajoutant les années de restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, certains enfants ukrainiens cumulent quatre années consécutives de perturbations à l'école. (Reportage Emma Farge ; version française Mariana Abreu, édité par Jean-Stéphane Brosse)