L'Ukraine visée par des 48 drones russes

6 décembre (Reuters) - La Russie a lancé une vaste attaque de drones contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne. Les systèmes de défense aérienne ont détruit 41 des 48 drones Shahed de fabrication iranienne avant qu'ils n'atteignent leurs cibles, a indiqué l'armée de l'air, sans préciser ce qu'il était advenu des drones qui n'avaient pas été abattus, ni si l'attaque avait causé des dégâts. (Reportage Lidia Kelly à Melbourne; version française Camille Raynaud)