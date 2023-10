L'Ukraine veut organiser un sommet mondial de la paix cette année

L'Ukraine veut organiser un sommet mondial de la paix cette année













par Max Hunder 29 octobre (Reuters) - L'Ukraine souhaite organiser cette année un "sommet de la paix" réunissant des dirigeants du monde entier, a déclaré dimanche le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères Mykola Tochytskyi, à l'issue de pourparlers sur la situation ukrainienne à Malte. "Cet objectif reste nécessaire et possible (...) l'intérêt pour (un sommet) a été démontré", a déclaré Mykola Tochytskyi à Reuters par téléphone après les réunions. Des représentants de 66 pays ont participé en personne ou en ligne aux réunions de Malte samedi et dimanche, selon Kyiv, soit plus de 20 pays supplémentaires que lors de la dernière réunion de ce type à Djeddah, en Arabie saoudite, en août. La Russie ne faisait pas partie des participants. Lors des pourparlers, les participants ont abordé cinq des dix points du plan de paix proposé par le président Volodimir Zelensky l'année dernière : La sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la libération des prisonniers et des personnes déportées, et l'intégrité territoriale. Depuis des mois, l'Ukraine cherche à nouer des liens avec des gouvernements d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, mais son soutien à Israël entre en contradiction avec les positions de certains de ces pays. La Chine n'a pas participé au discussions malgré les efforts déployés par l'Ukraine pour que Pékin envoie un représentant, a dit Mykola Tochytskyi. "Je n'en connais pas les raisons, mais pour autant que je me souvienne, le représentant chinois, Li Hui, a déclaré à Djeddah qu'il prévoyait de participer à la réunion." L'Ukraine est prête à accueillir la Chine ou tout autre pays qui le souhaite aux prochains sommets, a-t-il ajouté. (Reportage Max Hunder ; version française Kate Entringer)