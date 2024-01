L'Ukraine veut lancer cette année la construction de quatre réacteurs nucléaires

par Pavel Polityuk KYIV (Reuters) - L'Ukraine prévoit d'entamer la construction de quatre nouveaux réacteurs nucléaires cet été ou cet automne, afin de compenser les pertes de capacités énergétiques dues à la guerre contre la Russie, a déclaré jeudi à Reuters le ministre ukrainien de l'Energie German Galouchtchenko. Deux de ces réacteurs s'appuieront sur des équipements de conception soviétique que l'Ukraine souhaite importer de Bulgarie, les deux autres utiliseront la technologie de l'entreprise américaine Westinghouse. Les quatre unités seront implantées sur la centrale de Khmelnytskyi, dans l'ouest de l'Ukraine, a ajouté German Galouchtchenko. Le projet était connu mais le calendrier dévoilé par le ministre est plus précis que précédemment, Kyiv ayant jusqu'ici évoqué un démarrage du chantier dans le courant de l'année 2024, sans dire que les quatre réacteurs pourraient être développés simultanément. "Je pense (que nous entamerons la construction) à l'été ou l'automne", a déclaré German Galouchtchenko lors d'une interview. "Nous avons besoin de cuves", a-t-il ajouté, par allusion aux équipements sous pression qui devront être importés. "Nous voulons fabriquer tout de suite les troisième et quatrième unités", a-t-il dit. La construction des troisième et quatrième réacteurs sur le site de Khmelnytskyi a commencé dans les années 1980 avant d'être suspendue. DISCUSSIONS AVEC SOFIA Depuis son indépendance en 1991, l'Ukraine, ancienne république soviétique, a construit trois nouveaux réacteurs nucléaires, sur les centrales de Zaporijjia, Khmelnytskyi et Rivné. Actuellement, trois centrales nucléaires situées en territoire sous contrôle ukrainien produisent plus de 55% des besoins en électricité du pays mais Kyiv souhaite étendre ses capacités après avoir perdu le contrôle de Zaporijjia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, au début de l'invasion russe en février 2022. Le complexe de Zaporijjia est contrôlé par la Russie et ses six réacteurs sont à l'arrêt. "Avec les troisième et quatrième (unités de Khmelnytskyi), nous voulons compenser (la perte de) Zaporijjia et nous sommes aujourd'hui en discussion avec nos partenaires bulgares concernant les deux réacteurs que nous voulons prendre", a déclaré le ministre ukrainien de l'Energie. "Si nous recevions aujourd'hui les cuves, je pense que nous aurions un troisième réacteur branché sur le réseau d'ici deux ans et demi", a-t-il dit. En parallèle à la construction de deux réacteurs numéro 3 et 4 VVER-1000 de conception soviétique, l'Ukraine entend entamer des travaux préparatoires pour deux unités - les 5e et 6e - de conception occidentale AP-1000, également sur le site de Khmelnytskyi. "Nous devons adopter la législation et nous avons des projets de loi pour les unités 3, 4, 5 et 6", a déclaré German Galouchtchenko. En décembre dernier, l'entreprise nucléaire ukrainienne Energoatom a signé un accord avec Westinghouse sur l'achat d'équipement pour une future unité numéro 5 à Khmelnytskyi. (Jean-Stéphane Brosse pour la version française)