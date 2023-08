L'Ukraine va licencier tous les chefs régionaux du recrutement militaire

KYIV (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé vendredi le limogeage des directeurs de tous les centres régionaux de recrutement militaire du pays, sur fond d'inquiétudes liées à des soupçons de corruption. Volodimir Zelensky a déclaré qu'un examen des centres de recrutement ukrainiens avait révélé des signes d'abus professionnels allant de l'enrichissement illégal au transport hors des frontières du pays d'hommes susceptibles d'être enrôlés. "Ce système devrait être géré par des personnes qui savent exactement ce qu'est la guerre et pourquoi le cynisme et la corruption en temps de guerre constituent une trahison", a-t-il déclaré dans un communiqué. Volodimir Zelensky a précisé que le général en chef Valeri Zaloujny serait responsable de la mise en oeuvre de la décision et que les nouvelles candidatures seraient d'abord examinées par le service de sécurité intérieure de l'Ukraine, le SBU. (Reportage Dan Peleschuk, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)