L'Ukraine travaille en coulisses pour réduire les expéditions de gaz russe via Nord Stream 1

WASHINGTON (Reuters) - L'Ukraine travaille en coulisses pour convaincre les alliés occidentaux de changer la route des livraisons de gaz russe du gazoduc Nord Stream 1 au profit du gazoduc ukrainien, ce qui augmenterait l'influence de Kyiv dans son conflit avec la Russie, ont déclaré des responsables de l'énergie à Reuters.

Une telle décision obligerait la Russie à faire transiter par l'Ukraine une plus grande partie de son gaz destiné à l'Europe. Moscou devrait ainsi payer davantage de droits de transit, ce qui pourrait aider la défense de l'Ukraine en temps de guerre et dissuader la Russie d'endommager les gazoducs ukrainiens dans l'intervalle, ont déclaré ces responsables aux parlementaires américains et aux responsables de l'administration Biden à Washington la semaine dernière.

Des représentants de l'opérateur ukrainien de gazoducs et de la société gazière Naftogaz ont passé une semaine à Washington où ils ont rencontré des responsables de l'administration américaine et des parlementaires du Congrès pour les inciter à convaincre l'Allemagne et d'autres alliés européens à adopter ce plan.

La Russie "dépend de nous pour transporter son gaz vers l'Europe. C'est un élément à exploiter dans nos discussions avec Moscou et l'Europe peut nous aider", a déclaré Olga Bielkova, directrice des affaires internationales de l'opérateur ukrainien de gazoducs.

Ni la Maison blanche ni le ministère allemand de l'Economie n'ont fait de commentaire.

(Reportage Valerie Volcovici, avec Kate Abnett et Sarah Marsh; version française Camille Raynaud)