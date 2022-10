L'Ukraine touchée par une série de frappes meurtrières russes

par Max Hunder et Jonathan Landay

KYIV (Reuters) - La Russie a bombardé lundi matin plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kyiv, faisant plusieurs morts dans ce qui s'apparente à des représailles à l'attaque du pont de Crimée que le président Vladimir Poutine a qualifiée de terroriste.

Des missiles de croisière ont frappé des carrefours routiers, des parcs publics et des sites touristiques dans le centre-ville de Kyiv avec une intensité jamais vue, même lorsque les forces russes ont tenté de prendre la capitale au début de la guerre il y a plus de sept mois.

Au moins cinq personnes sont mortes et 12 ont été blessées dans les explosions à Kyiv, a indiqué les forces de l'ordre.

Ces attaques, les plus puissances à frapper la ville depuis les premiers jours de l'invasion russe, ont amené la population à chercher refuge dans des abris anti-missiles, des parkings souterrains ou encore des stations de métro.

Des explosions ont également été entendues à Lviv, Ternopil et Jytomyr, dans l'ouest de l'Ukraine, et à Dnipro et Kremenchuk, dans le centre, à Zaporijjia dans le sud et à Kharkiv dans l'est du pays.

Un témoin a signalé une explosion dans la région russe de Belgorod, près de la frontière.

"Ils essaient de nous détruire et de nous effacer de la surface de la terre (...) détruire notre peuple qui dort chez lui à Zaporijjia. Tuez les gens qui vont travailler à Dnipro et à Kyiv", a dit le président, Volodimir Zelensky, dans un message sur Telegram.

Le chef de l'Etat a déclaré que les frappes avaient deux cibles principales : les infrastructures énergétiques et la population.

"Ce moment et ces cibles ont été spécialement choisis pour causer le plus de dégâts possibles", a-t-il poursuivi.

La Russie a lancé 75 missiles de croisière et les défenses aériennes ukrainiennes en ont abattus 41, a indiqué le ministère ukrainien de la Défense.

Le Premier ministre ukrainien, Denis Chmigal, a annoncé que 11 installations d'infrastructure dans huit régions et dans la capitale ont été endommagées dans les frappes russes.

"Certaines zones sont maintenant coupées du monde. Il est nécessaire de se préparer à des interruptions temporaires de lumière, dans l'approvisionnement en eau et des communications."

DISCUSSIONS AVEC DES MISSILES

"La seule tactique de Poutine est la terreur sur les villes ukrainiennes pacifiques, mais il ne brisera pas l'Ukraine. C'est aussi sa réponse à ceux qui veulent parler de paix avec lui : Poutine est un terroriste qui parle avec des missiles", a écrit sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kouleba.

Un missile a laissé un énorme cratère près d'une aire de jeux pour enfants dans un parc de la capitale. Un autre est visible à l'un des carrefours routiers les plus fréquentés de Kyiv où des véhicules sont criblés d'éclats d'obus.

Des voitures ont été détruites, des bâtiments endommagés et les secouristes sont sur place.

Les fenêtres des bâtiments de l'université Taras Chevtchenko de la capitale ont été soufflées. Des soldats de la Garde nationale, en tenue de combat et munis de fusils d'assaut, étaient alignés devant un bâtiment du syndicat de l'enseignement.

"La capitale est attaquée par des terroristes russes ! Les missiles ont touché des cibles dans le centre de la ville (dans le quartier Chevchenskivsky) et dans le quartier Solomyansky. Les sirènes des raids aériens se déclenchent et donc la menace continue", a écrit le maire Vitali Klitchko? sur les réseaux sociaux.

"Les rues centrales de Kyiv ont été bloquées par les forces de l'ordre, les services de secours sont à l'oeuvre", a déclaré l'édile, ajoutant que d'importantes infrastructures ont été touchées.

Ces attaques interviennent deux jours après l'explosion qui a partiellement détruit le pont reliant la péninsule annexée de Crimée à la Russie, par le détroit de Kertch, et que le président russe Vladimir Poutine a qualifié dimanche d'"acte de terrorisme visant à détruire des infrastructures civiles d'importance critique".

"Cela a été conçu, exécuté et ordonné par les services spéciaux ukrainiens", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur la chaîne Telegram du Kremlin.

TUER LES "TERRORISTES"

De hauts responsables russes ont exigé une riposte rapide de Moscou avant une réunion du conseil de sécurité de Vladimir Poutine ce lundi.

Le commandement militaire russe est durement critiqué depuis les récents revers subis sur le terrain en Ukraine.

Le pont de Crimée, inauguré par Vladimir Poutine en 2018, est un axe d'approvisionnement majeur pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine et un symbole de la mainmise de Moscou sur la péninsule.

L'ancien président russe Dmitri Medvedev, aujourd'hui à la tête du Conseil de sécurité, a déclaré que la Russie devait tuer les "terroristes" responsables de l'explosion.

"La Russie ne peut répondre à ce crime qu'en tuant directement les terroristes, comme c'est la coutume ailleurs dans le monde. C'est ce que les citoyens russes attendent", a-t-il dit selon des propos rapportés par l'agence TASS.

(Reportage Jonathan Landay et Max Hunder à Kyiv; Sergiy Chaly à Zaporijjia et les bureaux de Reuters, version française Nicolas Delame et Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)