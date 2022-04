L'Ukraine tente d'évacuer les civils alors que les forces russes pilonnent l'Est et le Sud

(Reuters) - Les autorités ukrainiennes poursuivaient jeudi tant bien que mal les évacuations de civils pris au piège des combats, alors que les forces russes pilonnaient villes et villages dans l'est et le sud du pays.

La vice-Premier ministre Irina Verechtchouk a annoncé un accord avec la Russie pour l'ouverture de dix "couloirs de sécurité", principalement dans le sud et l'est de l'Ukraine, mais précisé que les habitants qui tentaient de quitter la ville assiégée de Marioupol devraient utiliser leurs propres véhicules.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier, les multiples tentatives d'ouverture de corridors pour permettre à des bus d'accéder à la ville portuaire de Marioupol et d'en faire sortir les civils ont échoué, chaque partie rejetant la faute sur l'autre.

Selon le maire de la ville Vadim Boïchenko, qui s'exprimait à la télévision nationale, plus de 10.000 personnes attendent toujours d'être évacuées de Marioupol.

Les responsables ukrainiens affirment que la Russie a regroupé ses forces en vue d'une nouvelle offensive dans l'est et le sud du pays, et souhaitent que les civils quittent ces zones tant qu'ils le peuvent encore.

"Évacuez ! Les chances de sauver votre famille et vous-même d'une mort aux mains des Russes s'amenuisent de jour en jour", a déclaré Serhiy Gaïdaï, le gouverneur de la région de Louhansk, ajoutant que les troupes russes n'avaient pas fait de percées significatives.

Oleh Siniehoubov, le gouverneur de la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré que des zones civiles avaient été bombardées 48 fois au cours des dernières 24 heures pour "faire pression sur la population civile de Kharkiv et détruire les infrastructures civiles."

Des responsables locaux ont fait état d'importants tirs d'obus et de roquettes russes dans la région de Kherson, dans le sud du pays, au cours des derniers jours.

Le conseiller présidentiel ukrainien Oleksi Arestovitch a déclaré que les attaques aériennes russes se concentraient désormais principalement sur les zones de l'est de l'Ukraine et que Marioupol résistait.

Il a déclaré qu'il pensait que les efforts russes pour encercler les troupes ukrainiennes dans l'Est seraient vains, ajoutant : "La situation est sous contrôle".

(Reportage Natalia Zinets, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)