L'Ukraine soupçonne la Russie d'envisager une attaque sur la centrale de Zaporijjia

KYIV (Reuters) - Les services de renseignement ukrainiens ont collecté des informations indiquant que la Russie envisagerait une attaque "terroriste" contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, impliquant une émission de radiations, a déclaré jeudi Volodimir Zelensky.

"Les services de renseignement ont reçu des informations selon lesquelles la Russie envisagerait le scénario d'une attaque terroriste à la centrale nucléaire de Zaporijjia - une attaque terroriste avec une émission de radiations", a affirmé le président ukrainien dans une vidéo diffusée sur Telegram. "Ils se sont préparés à cela", a-t-il ajouté. Le Kremlin a dénoncé un "nouveau mensonge" et déclaré qu'une équipe d'inspection de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) avait visité la centrale et avait émis un jugement positif sur la situation. L'Ukraine a partagé ses informations à propos de la centrale de Zaporijjia à ses partenaires internationaux, a déclaré Volodimir Zelensky. Les services de renseignement ukrainiens ont accusé mardi la Russie de saboter le système de refroidissement de la centrale nucléaire. La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est située dans le sud de l'Ukraine dans un territoire occupé par la Russie. L'Ukraine, alors dans l'Union soviétique, a connu la pire catastrophe nucléaire au monde en 1986, quand un nuage radioactif s'est propagé dans le ciel à la suite d'une explosion à la centrale de Tchernobyl. (Reportage par Anna Pruchnicka; version Zhifan Liu)