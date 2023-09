L'Ukraine signale des avancées dans sa contre-offensive au sud et à l'est

L'Ukraine signale des avancées dans sa contre-offensive au sud et à l'est













(Bien lire au §4 que les 47 km2 de territoires récupérés sont autour de Bakhmout) KYIV, 4 septembre (Reuters) - L'Ukraine a déclaré lundi avoir repris le contrôle de davantage de territoires sur le front oriental et progresser dans sa contre-offensive contre les forces russes dans le sud du pays. La vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient repris environ 3 km2 de terrain autour de la ville de Bakhmout, à l'est de l'Ukraine, occupée par les forces russes depuis mai. Elle a également fait état de "succès" près des villages de Novodanylivka et Novoprokopivka dans la région méridionale de Zaporijjia, mais n'a pas donné de détails. D'après la ministre, l'Ukraine a repris le contrôle d'environ 47 km2 de territoire autour de Bakhmout depuis le début de sa contre-offensive en juin. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. La Russie n'a pas confirmé les annonces. La semaine dernière, Hanna Maliar a déclaré que les troupes ukrainiennes avaient franchi la première ligne de défense russe et que l'armée ukrainienne espérait maintenant progresser plus rapidement. (Reportage Yuliia Dysa ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)