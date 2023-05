L'Ukraine signale de nouvelles avancées près de Bakhmout

Crédit photo © Reuters

par Pavel Polityuk et Olena Harmash KYIV (Reuters) - L'armée ukrainienne a déclaré avoir fait de nouvelles avancées mercredi près de la ville de Bakhmout, dans l'est du pays, alors que la Russie continuait d'envoyer de nouvelles unités, notamment des parachutistes. Ces remarques sont les dernières faites par Kyiv au cours de la semaine écoulée, indiquant que les forces russes ont été repoussées dans certaines zones autour de Bakhmout après des mois de combat. "Nous menons avec succès une opération défensive, nous contre-attaquons et aujourd'hui nos unités ont pénétré jusqu'à 500 mètres dans certaines parties du front de Bakhmout", a déclaré le porte-parole militaire Serhi Cherevaty à la télévision ukrainienne. Il a déclaré qu'il ne voyait aucun signe indiquant que les forces russes manquaient de munitions, contredisant ainsi les déclarations du chef du groupe paramilitaire russe Wagner à la tête de l'assaut sur Bakhmout. "L'ennemi cherche à s'emparer de la ville à sa guise, en frappant avec tous les systèmes et tous les calibres. Il n'y aucune pénurie d'obus", a déclaré le porte-parole. "Ils déplacent de nouvelles unités là-bas (à Bakhmout), principalement des parachutistes, pour tenter d'obtenir une sorte de victoire intermédiaire." Moscou n'avait pas commenté dans l'immédiat les remarques du porte-parole. Selon l'agence de presse russe, RIA Novosti, qui cite le ministère russe de la Défense, les forces russes continuent à se battre pour prendre le contrôle des parties occidentales de Bakhmout. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier la situation sur le champ de bataille. Les responsables ukrainiens ont indiqué que les avancées autour de Bakhmout ne faisaient pas partie d'une contre-offensive plus large planifiée par Kyiv pour repousser les forces russes de son territoire. (Reportage Pavel Polityuk et Olena Harmash, Nathan Vifflin pour la version française, édité par Blandine Hénault)