L'Ukraine se félicite de la création d'une coalition de défense aérienne par des alliés occidentaux

22 novembre (Reuters) - Le président ukrainien et son ministre de la Défense se sont félicités jeudi de la création par des alliés occidentaux de Kyiv d'une "coalition" visant à stimuler les défenses aériennes, élément clé de la campagne ukrainienne contre les forces russes. Volodimir Zelensky a indiqué que ce groupe - constitué de 20 pays - avait été formé lors d'une réunion du "groupe de Ramstein" organisée en ligne afin d'évaluer les besoins militaires de l'Ukraine. Le ministère allemand de la Défense avait annoncé plus tôt la création de ce groupe, au sein duquel l'Allemagne et la France joueront un rôle de premier plan, dans un message diffusé sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Merci à tous les pays qui participent à ces efforts afin de permettre à nos villes et à nos villages d'être mieux protégés contre les attaques russes", a dit Volodimir Zelensky lors de son allocution quotidienne. "Tout ne peut pas être rendu public à cette heure, mais le bouclier aérien de l'Ukraine se renforce chaque mois." Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Oumerov, a souligné que les membres de la coalition étaient convenus d'autres aides, notamment une aide militaire annoncée cette semaine par l'Allemagne. (Reportage Ron Popeski et Ludwig Berger; version française Camille Raynaud)