L'Ukraine se dit frappée par une vague de bombardements russes

(Actualisé avec détails) KYIV, 21 septembre (Reuters) - La Russie a lancé jeudi une série d'attaques aériennes contre plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kyiv, faisant au moins 18 blessés et endommageant des infrastructures à travers le pays, ont déclaré les autorités ukrainiennes. Des explosions ont été entendues à Kyiv et dans ses environs à la suite d'une alerte aérienne aux premières heures de la journée, ont rapporté des journalistes de Reuters. Les autorités disent avoir déployé des équipes de secours dans plusieurs quartiers de la capitale. Le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, a fait état de blessés dans les régions de Kyiv et de Tcherkassy, dans le centre du pays, ainsi que dans la ville de Kharkiv, dans l'est. "C'est une matinée sans répit. Des explosions ont retenti dans différentes régions d'Ukraine", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que sept personnes avaient été blessées dans la capitale, dont une fillette de neuf ans. Des débris de missiles sont tombés dans le centre de la ville, plusieurs bâtiments non-résidentiels ont été endommagés et un incendie s'est déclaré, a-t-il dit. A Tcherkassy, un hôtel et plusieurs échoppes ont été touchés et sept personnes blessées, a dit le ministre de l'Intérieur. Les autorités ont aussi fait état d'explosions dans les régions de Khmelnitski, Rivne, Vinnytsia, Lviv et Ivano-Frankivsk. Maxim Kozytskyi, gouverneur de la région de Lviv dans l'ouest de l'Ukraine, a dit que trois missiles russes avaient frappé la ville de Drohobytch à une soixantaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Des infrastructures et des entrepôts ont été touchés. Oleksandr Prokoudine, gouverneur de Kherson dans le sud du pays, a pour sa part fait état de deux morts dans un bombardement russe sur une résidence-dortoir. (Reportage Olena Harmash; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey; édité par Zhifan Liu)