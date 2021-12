L'Ukraine salue l'entretien Biden-Poutine, y voit une désescalade

KIEV (Reuters) - Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a salué mercredi l'entretien entre Joe Biden et Vladimir Poutine, y voyant une étape vers "la dissuasion et la désescalade".

S'il a salué les efforts des Etats-Unis pour amener la Russie à la table des discussions, Dmytro Kuleba estime néanmoins que la priorité est de prendre un ensemble de mesures de dissuasion pour éviter que Moscou ne se lance dans une nouvelle escalade militaire.

Dmytro Kuleba est le premier responsable ukrainien à s'exprimer après l'entretien entre les présidents américain et russe.

"Le dialogue en lui-même sert à la fois de dissuasion et de désescalade", a souligné le ministre dans une déclaration écrite.

"Nous saluons l'engagement diplomatique crucial des États-Unis dans les efforts pour ramener la Russie à la table des négociations", a-t-il ajouté.

Joe Biden a prévenu mardi son homologue russe que des mesures économiques fortes seraient prises contre la Russie en cas d'escalade militaire contre l'Ukraine, une offensive que Moscou dément préparer, disant à l'inverse redouter les intentions de Kiev et de l'Otan.

Les deux présidents se sont entretenus par visioconférence pendant deux heures de la situation en Ukraine et d'autres sujets, dont les attaques informatiques et l'Iran, alors que les tensions entre les Etats-Unis et la Russie ont atteint un pic inédit depuis la Guerre froide.

(Reportage Matthias Williams, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)