L'Ukraine s'en sort contre la Suède après un nouveau match à suspense

par Arthur Cremers (iDalgo)

Comme dans beaucoup de huitièmes de finale de cet Euro 2020, ce dernier opus entre l'Ukraine et la Suède a tenu en haleine la planète football jusqu'au bout ou presque. Dans une première période rythmée, ce sont Zinchenko et les Ukrainiens qui ont frappé les premiers après l'ouverture du score du joueur de Manchester City, à la réception d'une merveille de passe de Yarmolenko (27'). Forsberg a répondu à la 43', bien aidé par la déviation de Zabarnyi qui a perturbé son gardien. Au retour des vestiaires, malgré des opportunités pour Forsberg ou Kulusevski du côté scandinave et de Yarmolenko pour l'Ukraine, les joueurs ont eu le droit à une prolongation. Décousues de bout en bout, ces dernières minutes ont fait craquer Danielson (Suède) qui a été expulsé pour une énorme faute à la 98'. Les Ukrainiens en ont profité et ont poussé et c'est finalement Dovbyk qui a délivré les siens à la 120+1' d'un coup de tête imparable. Les hommes d'Andriy Shevchenko retrouveront l'Angleterre en quart de finale.