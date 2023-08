L'Ukraine revendique "quelques succès" dans le sud-est

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a revendiqué lundi "quelques succès" dans une partie du sud-est du pays, où les troupes ukrainiennes tentent de repousser celles de Moscou, et fait état de violents combats sur la ligne de front. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a affirmé que l'armée ukrainienne faisait pression sur deux fronts dans le sud et a réalisé des progrès autour du village de Staromaïorske, à près de 100 kilomètres au sud-ouest de la ville de Donetsk, occupée par la Russie. Elle a également affirmé que les forces ukrainiennes se battaient pour le contrôle de Urozhaïne. Un responsable pro-russe de la région de Zaporijjia a déclaré dimanche que Kyiv tentait de percer les lignes russes dans ces deux villages. "Les hostilités se déroulent dans les environs d'Urozhaïne et le combat est pour cette localité en particulier", a affirmé Hanna Maliar sur une plateforme de communication militaire officielle. "Il y a quelques succès dans le sud et le sud-est dans les environs de Staromaïorske", a-t-elle ajouté. L'Ukraine a revendiqué plusieurs avancées depuis le lancement de sa contre-offensive en juin, mais les dirigeants ont reconnu que les progrès observés sont plus lents que prévus, la progression ukrainienne se heurtant à la défense russe. Hanna Maliar a ajouté que l'Ukraine avait réussi à reprendre plus de cinq kilomètres carrés de territoires la semaine dernière dans la ville de Bakhmout, où les forces russes et ukrainiennes s'affrontent depuis 18 mois. (Reportage Dan Peleschuk; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)