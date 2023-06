L'Ukraine revendique des "succès partiels" dans le Sud

KYIV (Reuters) - Les forces ukrainiennes renforcent leurs positions dans le sud de l'Ukraine après avoir rencontré des "succès partiels" contre les forces russes, a affirmé mercredi un porte-parole militaire. Les militaires ukrainiens conduisent des opérations offensives en direction des villes de Melitopol et Berdiansk, occupées par la Russie dans la région de Zaporijjia. "Ils ont eu des succès partiels sur les axes Novodanilivka - Robotyne, Mala Tokmatchka - Verbove, Vilne Pole - Makarivka, ils consolident les frontières acquises", a déclaré le porte-parole de l'armée ukrainienne Andriy Kovalev. L'Ukraine se bat également pour repousser les troupes russes à l'est, avec des "combats particulièrement violents" près de Lyman, dans l'oblast de Donestk, a poursuivi le porte-parole. L'Ukraine a déclaré lundi avoir repris huit villages en deux semaines de combats dans le Sud occupé, ajoutant que les forces russes tentaient de reprendre l'initiative dans l'Est en multipliant les attaques. (Reportage par Tom Balmforth; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)