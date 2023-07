L'Ukraine revendique des gains de territoire dans des combats intenses

par Pavel Polityuk KYIV (Reuters) - L'Ukraine a affirmé lundi avoir repris à la Russie 37,4 km2 de territoires sur les fronts de l'est et du sud lors de la semaine écoulée, marquée par de violents combats. Les troupes ukrainiennes avancent en direction de Bakhmout, a indiqué la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, ajoutant que les forces russes avaient attaqué en direction de Lyman, Avdiivka et Marinka dans la région de Donetsk. "Des violents combats ont lieu en ce moment", a-t-elle affirmé sur Telegram. Kyiv affirme avoir récupéré 9 km2 dans la semaine sur le front est et 28,4 km2 de territoire dans le sud, soit 158,4 km2 au total repris par les forces ukrainiennes, selon Hanna Maliar. Les forces russes ont annoncé avoir repoussé des attaques ukrainienne durant le week-end près de villages aux alentours de Bakhmout et dans le sud, près de la ville de Vouhledar. Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)