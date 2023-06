L'Ukraine revendique de maigres avancées dans des combats acharnés

L'Ukraine revendique de maigres avancées dans des combats acharnés













KYIV, 14 juin (Reuters) - L'Ukraine a revendiqué mercredi de maigres avancées dans le cadre de sa contre-offensive contre les forces russes, évoquant des combats "extrêmement acharnés". La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré sur la messagerie Telegram que les initiatives ukrainiennes avaient connu des succès "partiels". Au cours de la journée écoulée, les forces ukrainiennes ont ainsi progressé de 200 à 500 mètres dans divers secteurs proches de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, et de 300 à 350 mètres dans la direction de la ville de Zaporijjia, dans le sud-est du pays, a-t-elle précisé. "Nos troupes avancent malgré des combats extrêmement acharnés et la supériorité de l'ennemi dans les airs et en termes d'artillerie", a-t-elle dit. Elle a fait état d'une poursuite des combats près du village de Makarivka en direction de Berdiansk, port du sud de l'Ukraine, et de batailles en cours dans les secteurs de Novodanylivka et Novopokrovsk en direction de la ville portuaire de Marioupol sur la mer d'Azov. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces affirmations. Le président russe Vladimir Poutine a assuré mardi que la contre-offensive ukrainienne ne progressait nulle part et il a fait état de pertes humaines et matérielles importantes côté ukrainien. (Rédigé par Anna Pruchnicka et la rédaction de Kyiv, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)