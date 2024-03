L'Ukraine repousse les attaques russes, mais la situation reste difficile, déclare l'armée

KIEV (Reuters) - Les troupes ukrainiennes ont repoussé les combattants russes du village d'Orlivka, à l'ouest d'Avdiivka, mais la situation sur le front reste difficile, a déclaré jeudi le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky. Le village d'Orlivka est situé à deux kilomètres au nord-est de Lastotchkine, récemment pris par la Russie. Les forces russes se sont emparées de la ville stratégique d'Avdiivka la semaine dernière après des mois de combats et accentuent leur pression sur différents points sur la ligne de front, selon les autorités ukrainiennes. L'armée ukrainienne a déclaré cette semaine s'être retirée de deux autres villages près d'Avdiivka, perdant du terrain alors que Kyiv a lancé des appels répétés à un soutien plus ferme de la part de ses alliés occidentaux. A lire aussi... "L'ennemi continue ses actions offensives actives dans plusieurs régions de la ligne de front. La situation est particulièrement tendue dans les secteurs d'Avdiivka et Zaporijjia", a écrit Oleksandr Syrsky sur Telegram. L'officier a précisé par ailleurs que les forces ukrainiennes avaient abattu trois bombardiers tactiques russes Soukhoï Su-34 dans les secteurs d'Avdiivka et Marioupol dans la nuit de mercredi à jeudi. Reuters n'a pu vérifier cette information de source indépendante. La Russie n'avait pas réagi dans l'immédiat. En visite sur le front oriental du conflit, le général a déclaré avoir réapprovisionné les troupes en munitions. "J'ai pris toutes les mesures pour remédier à la situation sur le terrain avec l'allocation de munitions et ressources matérielles supplémentaires", a déclaré Oleksandr Syrsky. L'armée ukrainienne est en difficulté sur le front Est et ses responsables, appuyés par le président Volodimir Zelensky, se plaignent d'un manque d'armes et de munitions que les pays occidentaux soutenant l'Ukraine face à la Russie peinent à combler. (Reportage de Pavel Polityuk; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer et Sophie Louet)