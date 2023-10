L'Ukraine reçoit une aide de $1,15 md des USA via la Banque mondiale

KYIV (Reuters) - L'Ukraine a reçu mercredi une aide d'un montant de 1,15 milliard de dollars (1,08 milliard d'euros) des États-Unis dans le cadre du programme PEACE en Ukraine, a déclaré le ministère ukrainien des Finances. Ce nouveau soutien se fait dans le cadre du projet PEACE de la Banque mondiale qui avait déjà alloué un financement à l'Ukraine pour son développement. Le projet vise à compenser les dépenses du budget de l'État dans les domaines social et humanitaire, et n'est pas destiné à la sécurité ou à la défense, a déclaré le ministère des Finances. "En 2023, l'Ukraine a déjà reçu 10,9 milliards de dollars de soutien budgétaire direct des États-Unis sous forme de subventions", a commenté le ministère. "Depuis le début de la guerre, le budget de l'État ukrainien a déjà reçu 22,9 milliards de dollars des États-Unis", a déclaré le ministre des Finances, Serhiy Martchenko, cité par son ministère. L'Ukraine dépend des financements étrangers pour combler son déficit budgétaire et financer les dépenses sociales. Kyiv tente également de trouver des fonds pour reconstruire les infrastructures essentielles, les écoles et les hôpitaux endommagés au cours des quelque 20 mois de guerre. (Reportage Yuliia Dysa, version française Kate Entringer)