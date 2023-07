L'Ukraine rapporte de nouvelles attaques russes sur Odessa et Mykolaïv

L'Ukraine rapporte de nouvelles attaques russes sur Odessa et Mykolaïv













Crédit photo © Reuters

(Corrige coquille dans le titre) par Viktoria Lakezina MYKOLAIV (Reuters) - Au moins 21 personnes ont été blessées jeudi dans des frappes russes contre les ports ukrainiens de Mykolaïv et d'Odessa, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Plusieurs immeubles de la ville de Mykolaïv ont été endommagés et 19 personnes ont été blessés, selon le gouverneur régional Vilali Kim. L'armée ukrainienne a déclaré avoir abattu dans la nuit de mercredi à jeudi cinq des 19 missiles et 13 des 19 drones lancés par les forces russes. Dans la ville portuaire d'Odessa, une personne a été blessée et une autre était recherchée par les secouristes dans des décombres, a indiqué le maire de la ville Hennadi Troukhanov. Le port d'Odessa a souvent été la cible d'attaques depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 même si le port est intégré dans l'accord céréalier en Mer Noire, qui a expiré lundi après le retrait russe. La Russie a intensifié ses attaques contre les ports ukrainiens de la Mer noire après avoir suspendu l'accord céréalier qui assurait un passage aux exportations ukrainiennes, menaçant la sécurité alimentaire dans le monde. "Ce que l'on sait déjà, c'est que cela va créer une énorme crise alimentaire dans le monde", a commenté Josep Borell, le chef de la diplomatie européenne, à Paris. Moscou n'a pas fait de commentaire sur les récents développements mais avait promis des représailles après l'attaque du pont de Crimée, attribuée aux Ukrainiens. (Avec Dan Peleschuk et Olena Harmash à Kyiv; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)